Правящая партия Венесуэлы выдвинула Мадуро кандидатом на выборы президента

Единая социалистическая партия Венесуэлы, которая находится у власти в южноамериканской республике, выдвинула действующего президента Николаса Мадуро кандидатом на выборы главы государства, запланированные на июль.
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