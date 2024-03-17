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Правящая партия Венесуэлы выдвинула Мадуро кандидатом на выборы президента

Правящая партия Венесуэлы выдвинула Мадуро кандидатом на выборы президента

Единая социалистическая партия Венесуэлы, которая находится у власти в южноамериканской республике, выдвинула действующего президента Николаса Мадуро кандидатом на выборы главы государства, запланированные на июль.

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