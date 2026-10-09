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Царьград

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В Челябинской области за 9 месяцев нашли 42 фальшивые купюры

В Челябинской области за 9 месяцев нашли 42 фальшивые купюры

За девять месяцев в Челябинской области выявили 42 факта сбыта фальшивых банкнот, при этом чаще всего подделывают купюры номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей.

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