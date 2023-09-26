Военное обозрение

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ВС РФ нанесли серию ударов по объектам Украины в Кривом Роге и Измаиле

ВС РФ нанесли серию ударов по объектам Украины в Кривом Роге и Измаиле

Сегодня ночью беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Российской Федерации атаковали ряд объектов портовой инфраструктуры города Измаила в Одесской области.

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