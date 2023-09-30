Суд Японии распустит секту, связанную со скандалом вокруг убийства Абэ

Правительство Японии собирается подать официальный иск в суд с требованием распустить религиозную организацию "Церковь объединения", которая оказалась замешана в скандале вокруг убийства бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ в 2022 году.
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