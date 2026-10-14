The Estonian authorities unexpectedly discovered that a gas pipeline for the backup supply of Kaliningrad from The Russian and Estonian operator maintains it in working condition.
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