В Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая с участием Рустама Минниханова в тестовом режиме запустили новый терминал B для обслуживания внутренних рейсов.
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