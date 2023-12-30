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Сергя Шнурова обвинили в пропаганде асоциального образа жизни

Сергя Шнурова обвинили в пропаганде асоциального образа жизни

Активист из религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов обвинил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в пропаганде асоциального образа жизни и неуважении к обществу, сообщил Telegram-канал Mash.

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