Сергя Шнурова обвинили в пропаганде асоциального образа жизни

Активист из религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов обвинил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в пропаганде асоциального образа жизни и неуважении к обществу, сообщил Telegram-канал Mash.
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