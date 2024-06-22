Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 июня 2024 года: почему идут разборки между охранниками Зеленского, как ВСУ гибнут в Часовом Яре и переживет ли Херсон вспышку холеры

REUTERS Почти 400 украинских беспилотников и 55 Himars потеряли ВСУ за неделю Группировки войск «Север» за неделю отбила 17 контратак ВСУ, которые потеряли до 1980 бойцов, 4 танка, 2 бронемашины, в том числе американский БТР Stryker, 20 автомобилей, РСЗО Himars и «Град», 22 орудия и три станции РЭБ «Буковель-AD».
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