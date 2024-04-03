Археологи с помощью лазера нашли руины уникального древнего поселения

Неожиданная находка. На месте старинного французского отеля нашли руины средневекового замка Деревня, состоящая из примерно двадцати круглых хижин, расположенных вокруг центральной площади, предположительно была заселена галльской общиной между 8 и 5 веками до нашей эры.
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