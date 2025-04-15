В компании "ЮГ ТЕХ ЛОГИСТИКА" разъяснили, почему закрыты несколько супермаркетов "Обжора" и "Авоська" "11 апреля вооружёнными людьми был произведён силовой захват нескольких торговых объектов компании ООО "ЮГ ТЕХ ЛОГИСТИКА" в интересах частной структуры.