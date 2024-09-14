Юрист Ярмуш: США винят RT в шпионаже в попытке обойти закон о свободе слова

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с РИА Новости заявила, что США не могут вводить санкции против RT за журналистскую работу, поэтому решили обвинить журналистов в шпионаже.
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