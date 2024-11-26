VK улучшила возможности генеративного ИИ в своих сервисах

VK улучшила возможности генеративного ИИ в своих сервисахСервисы Mail от компании VK стали умнее и эффективнее благодаря обновленному генеративному искусственному интеллекту (ИИ), сообщает пресс-служба компании.
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