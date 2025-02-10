В России заочно осудили к 13 годам и 9 месяцам колонии латвийского наемника ВСУ

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Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы 44-летнего гражданина Латвии Рониса Зигмарса за участие в боевых действиях против России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).