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В России заочно осудили к 13 годам и 9 месяцам колонии латвийского наемника ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы 44-летнего гражданина Латвии Рониса Зигмарса за участие в боевых действиях против России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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