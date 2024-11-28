В областном центре презентовали книгу краеведа Игоря Шкурлова

Издать ее помог секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Игорь Ляхов Коллеги, друзья, семья Игоря Владимировича Шкурлова собрались, чтобы почтить память о преданном профессии человеке, настоящем боевом друге, любящем брате, отце и дедушке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии