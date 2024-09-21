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«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники

«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники

В прошлом месяце Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявило, что в школьных учебниках для восьмого класса, дабы «восстановить историческую справедливость», исправлена шестая глава.

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