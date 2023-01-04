Кит и Мэттью Ткачаки – 4-й в истории НХЛ дуэт отца и сына со 100 матчами с 2+ шайбами на двоих

Кит и Мэттью Ткачаки – 4-й в истории НХЛ дуэт отца и сына со 100 матчами с 2+ шайбами. Форвард «Флориды» сегодня сделал хет-трик в матче с «Аризоной» (5:3), в 25-й раз забросив больше одной шайбы в матче НХЛ.