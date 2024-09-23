Украина атаковала Воронеж и Ростов: главное за сутки

МОСКВА, 23 сентября, ФедералПресс. ВСУ атаковали российские регионы ракетами и беспилотниками, президент США Джо Байден заявил, что не давал Украине разрешения на удары вглубь России, Владимир Зеленский раскрыл детали нового «плана победы».
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