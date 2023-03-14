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100 научно-популярных материалов на тему звука и аудиотехники - часть 29

100 научно-популярных материалов на тему звука и аудиотехники - часть 29

Все выпуски прошлого раздела "МОЗГ" можно  увидеть здесь , раздел "ГАДЖЕТЫ"  здесь , "МУЗЫКА ИНДУСТРИЯ И РАДИО" - выпуск 1- здесь,   выпуск  2 - здесь ,  выпуск 3 - здесь ,      МУЗЫКА  ИНДУСТРИЯ И РАДИО   Почему группа Queen так популярна   Многие из ныне живущих хотели бы побывать на концерте Queen, ведь очень немногим группам удавалось продавать альбомы огромными тиражами, доводить толпы людей до безумия и добиться признания критиками своих песен с одинаково великолепной музыкой и текстами.

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