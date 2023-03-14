100 научно-популярных материалов на тему звука и аудиотехники - часть 29

Все выпуски прошлого раздела "МОЗГ" можно увидеть здесь , раздел "ГАДЖЕТЫ" здесь , "МУЗЫКА ИНДУСТРИЯ И РАДИО" - выпуск 1- здесь, выпуск 2 - здесь , выпуск 3 - здесь , МУЗЫКА ИНДУСТРИЯ И РАДИО Почему группа Queen так популярна Многие из ныне живущих хотели бы побывать на концерте Queen, ведь очень немногим группам удавалось продавать альбомы огромными тиражами, доводить толпы людей до безумия и добиться признания критиками своих песен с одинаково великолепной музыкой и текстами.