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Вечерний Новосибирск

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Размер будущей пенсии назвали новосибирцам старше 40 лет

Размер будущей пенсии назвали новосибирцам старше 40 лет

Как сообщили в отделении СФР по Новосибирской области, с 2022 года россиян уведомляют о накопленном страховом стаже, количестве заработанных пенсионных коэффициентов и размере пенсии, которая рассчитана на данный момент исходя из всех показателей.

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