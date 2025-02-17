Размер будущей пенсии назвали новосибирцам старше 40 лет

Как сообщили в отделении СФР по Новосибирской области, с 2022 года россиян уведомляют о накопленном страховом стаже, количестве заработанных пенсионных коэффициентов и размере пенсии, которая рассчитана на данный момент исходя из всех показателей.
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