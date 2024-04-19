Очевидец нападения на байкера в Москве рассказал, что конфликт возник из-за авто

Житель дома, где напали на 24-летнего мужчину из-за парковки в Москве, рассказал, что конфликта возле дома изначально не заметил, но затем услышал женский крик и лежащего на асфальте человека, сообщает РИА Новости.
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