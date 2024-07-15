Ральф Шумахер сообщил, что находится в однополых отношениях

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил о своих отношениях с мужчиной. Брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера выложил пост со своим партнером по имени Этьен, с которым состоит в отношениях на протяжении последних двух лет.