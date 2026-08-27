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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» примет «Лутон» в матче 2-го раунда Кубка английской лиги. Начало – в 21:30

« Челси » примет « Лутон » из 3-го дивизиона Англии в рамках 2-го раунда  Кубка английской лиги . Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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