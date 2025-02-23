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Слуцкий заявил, что в Солнечногорске около ста мигрантов поселили в гаражах

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что в Солнечногорске на территории гаражно-строительного кооператива был обнаружен незаконный хостел для мигрантов.

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