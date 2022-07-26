NXP Semiconductors рассчитывает на высокий спрос на чипы в этом квартале

Компания NXP Semiconductors остаётся вторым по величине поставщиком полупроводниковых компонентов в автомобильном сегменте, поэтому её прогноз по конъюнктуре рынка на текущий квартал во многом способен говорить о тенденциях развития всей отрасли.
Компания NXP Semiconductors остаётся вторым по величине поставщиком полупроводниковых компонентов в автомобильном сегменте, поэтому её прогноз по конъюнктуре рынка на текущий квартал во многом способен говорить о тенденциях развития всей отрасли.
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