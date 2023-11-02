BANKNIFTY 02-11-2023 KURUSHETRA BANKNIFTY INDEX FUTURES NSE:BANKNIFTY1! abhinavasawa Banknifty 02-11-2023 Monthly Weekly and Daily CPRs are aliened for sell that means Daily CPR < Weekly CPR < Monthly CPR Positional Buy ONLY Above Monthly CPR.
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