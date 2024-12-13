Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии «Золотой граммофон»

Он передал сертификат на один миллион рублей семье земляка Таймураза Есенова, героя России, пропавшего без вести Обладатель звания народного артиста РФ и художественный руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев получил премию «Золотой граммофон».