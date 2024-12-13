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Петербургский дневник

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Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии «Золотой граммофон»

Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии «Золотой граммофон»

Он передал сертификат на один миллион рублей семье земляка Таймураза Есенова, героя России, пропавшего без вести Обладатель звания народного артиста РФ и художественный руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев получил премию «Золотой граммофон».

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