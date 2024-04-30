На Кубани объявили штормовое предупреждение

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об этом заявили в пресс-службе МЧС. Сегодня и завтра в регионе и на Черноморском побережье (исключая Сочи) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
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