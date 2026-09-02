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Царьград

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О чём "Путин думает": Захарова высмеяла сбежавших за границу экспертов

О чём "Путин думает": Захарова высмеяла сбежавших за границу экспертов

По мнению дипломата, рассуждения экспертов из-за границы имели бы смысл, если были бы основаны на конкретных заявлениях президента России.

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