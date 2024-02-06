[СМИ] Tencent клепает Elden Ring для смартфонов — бесплатную и с донатом Пока сообщес...

[СМИ] Tencent клепает Elden Ring для смартфонов — бесплатную и с донатомПока сообщество экшен-RPG Elden Ring от FromSoftware и Bandai Namco ждет дополнение Shadow of the Erdtree, китайцы в лице Tencent решили взглянуть на Междуземье под другим углом.