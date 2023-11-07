В ФРС не уверены, что повышение ставок закончилось

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что предпочел бы чрезмерно ужесточить денежно-кредитную политику США, нежели сделать недостаточно для снижения инфляции к целевому уровню центрального банка 2%.
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