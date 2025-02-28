Мосбиржа планирует полноценно запустить торги по выходным с 5 июля

Московская биржа планирует ввести полноценные торги по выходным с 5 июля 2025 года. С этой даты инвесторы смогут заключать сделки с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и контрактами на срочном рынке, за исключением валютных.
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