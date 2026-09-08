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Спорт Уик-Энд

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Гурцкая раскритиковал «Зенит» за негибкость в переговорах с Головиным - игрок хотел зарплату, как у Барриоса. Слуцкий молится против этого трансфера

Гурцкая раскритиковал «Зенит» за негибкость в переговорах с Головиным - игрок хотел зарплату, как у Барриоса. Слуцкий молится против этого трансфера

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какую сумму и контракт на какой срок полузащитник «Монако» Александр Головин запросил у «Зенита».

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