Жителей Смоленской области проконсультируют по жилищным и земельным вопросам

«Единая Россия» проведет в регионе Единый день приемов участников СВО и членов их семей. В региональной общественной приемной на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» на вопросы смолян дистанционно ответит заместитель начальника отдела по предоставлению земельных участков департамента земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Смоленской области Жанна Ковалевская.