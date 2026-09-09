Жителей Смоленской области проконсультируют по жилищным и земельным вопросам

«Единая Россия» проведет в регионе Единый день приемов участников СВО и членов их семей. В региональной общественной приемной на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» на вопросы смолян дистанционно ответит заместитель начальника отдела по предоставлению земельных участков департамента земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Смоленской области Жанна Ковалевская.
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