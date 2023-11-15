Хоккейный корт и начальный блок школы привели в порядок в Иркутске за счет «депутатских фондов»

Мэр Иркутска Руслан Болотов и депутаты городской Думы посетили два объекта в Октябрьском округе, где за счет средств «депутатского фонда» выполнили работы по ремонту хоккейного корта и начальному блоку школы, сообщает администрация города.
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