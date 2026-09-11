«МЮ» разгромил новичков из Азербайджана, в Италии появился новый клуб-монстр. Обзор матчей четверга

Яркий вечер в ЛЧ.Четверг в Лиге чемпионов получился щедрым на разгромы и сюрпризы. «Бавария» безжалостно прошлась по «Буде-Глимту», «Манчестер Юнайтед» забил четыре безответных мяча «Сабаху», а одним из главных событий вечера стала неожиданно крупная победа «Комо» над «Лейпцигом» — 4:1.