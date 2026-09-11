SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

«МЮ» разгромил новичков из Азербайджана, в Италии появился новый клуб-монстр. Обзор матчей четверга

«МЮ» разгромил новичков из Азербайджана, в Италии появился новый клуб-монстр. Обзор матчей четверга

Яркий вечер в ЛЧ.Четверг в Лиге чемпионов получился щедрым на разгромы и сюрпризы. «Бавария» безжалостно прошлась по «Буде-Глимту», «Манчестер Юнайтед» забил четыре безответных мяча «Сабаху», а одним из главных событий вечера стала неожиданно крупная победа «Комо» над «Лейпцигом» — 4:1.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым