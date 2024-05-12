Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 871 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ирина ЗАТОРА
    Отпустить азовцев, плюнув России в лицо, разрешить америкосам м строить на своей территории военные заводы, и ждать п...РИА Новости: Турц...
  • Сергей Андросов
    Ну и пусть предлагает, нам то что с того?РИА Новости: Турц...
  • владислав
    Макаревичу нужно насрать в рот,  чтобы он не открывал его.Макаревич* заявил...

Российские сапёры обезвреживают взрывоопасные предметы близ линии фронта

Российские сапёры обезвреживают взрывоопасные предметы близ линии фронта

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что специалисты сводного отряда разминирования батальона военной полиции 58-й общевойсковой армии с начала года обезвредили более 700 взрывоопасных предметов в Запорожской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх