Российские сапёры обезвреживают взрывоопасные предметы близ линии фронта

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что специалисты сводного отряда разминирования батальона военной полиции 58-й общевойсковой армии с начала года обезвредили более 700 взрывоопасных предметов в Запорожской области.
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