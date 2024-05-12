Российские сапёры обезвреживают взрывоопасные предметы близ линии фронта

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что специалисты сводного отряда разминирования батальона военной полиции 58-й общевойсковой армии с начала года обезвредили более 700 взрывоопасных предметов в Запорожской области.