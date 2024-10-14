Четвертым заместителем председателя облдумы может стать Олег Иванов

Олег Иванов избирался по партийным спискам, однако не прошел по итогам выборов. После ухода из облдумы Михаила Борщева в Совет Федерации место отошло именно ИвановуРуководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Олег Иванов может стать еще одним зампредом облдумы.