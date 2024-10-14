НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Четвертым заместителем председателя облдумы может стать Олег Иванов

Четвертым заместителем председателя облдумы может стать Олег Иванов

Олег Иванов избирался по партийным спискам, однако не прошел по итогам выборов. После ухода из облдумы Михаила Борщева в Совет Федерации место отошло именно ИвановуРуководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Олег Иванов может стать еще одним зампредом облдумы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх