Пропорции счастья

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О чем думает ваша собака

О чем думает ваша собака

«Я в шоке»«Господи, когда это кончится?»«Волнуюсь за нее»«Вы здоровы?»«Серьезно?»«Похоже, она опасна»«Не стал бы ей доверять»«Это ты мне?»«Насквозь тебя чую»источникЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :).

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