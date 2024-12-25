Медведев на совещании в Уфе обсудит отбор на военную службу в ПФО

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на совещании в Уфе обсудят ход отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе и подведут итоги этой работы в целом.