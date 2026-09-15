Захарова: Западу самому стало смешно говорить об изоляции России

Западные страны осознали, насколько ущербна их идея изолировать Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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