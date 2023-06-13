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Депутат Госдумы Фёдоров предложил увеличить скидку на ЖКХ для ветеранов боевых действий, побывших в двух и более горячих точках

Депутат Госдумы Фёдоров предложил увеличить скидку на ЖКХ для ветеранов боевых действий, побывших в двух и более горячих точках

Депутат Государственной думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для ветеранов боевых действий.

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