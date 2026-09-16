Можно ли дожить до 120 лет: как управлять маркерами старения — объясняет терапевт

Какие маркеры старения стоит отслеживать, почему важна не отдельная цифра, а их динамика, и как встроить наблюдение за здоровьем в повседневный календарь, в колонке для RTVI рассказывает Алексей Безымянный, кандидат медицинских наук, врач-терапевт.