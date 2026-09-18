«Так вам, русские! Ой, а они радуются»: узбеки-мигранты неудачно попытались проучить Россию массовым отъездом домой

Почти 100 тысяч узбекских мигрантов покинули Россию в конце августа – начале сентября. Они пытаются представить это как расплату РФ за жесткие законы, но быстро обнаруживают, что для россиян их отъезд не катастрофа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Список целей "Нул...
- ВИ Вучич признал пор...
- "Буквально за коп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым