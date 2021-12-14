Госдума приняла поправки в закон «О полиции»

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О полиции». После одобрения СФ и президентом сотрудникам будет можно:– для задержания проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять строения, жилые здания и территории;– для задержания подозреваемых или обвиняемых вскрывать автомобили для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, а также при угрозе теракта;– представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.