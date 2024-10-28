Пощекочем нервы: лучшие игровые ремейки хорроров

Сейчас, как никогда, популярны ремейки классических игр. Известные серии, которые по разным причинам оказались в спячке (к примеру, Splinter Cell и System Shock), в наши обзаводятся не новыми сиквелами, а ремейками всеми любимых частей.
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