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  • Василий Шевченко
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Пощекочем нервы: лучшие игровые ремейки хорроров

Пощекочем нервы: лучшие игровые ремейки хорроров

Сейчас, как никогда, популярны ремейки классических игр. Известные серии, которые по разным причинам оказались в спячке (к примеру, Splinter Cell и System Shock), в наши обзаводятся не новыми сиквелами, а ремейками всеми любимых частей.

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