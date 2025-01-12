Экономист спрогнозировал скидки в 50% на сладкие подарки к 20 января

Цены на детские подарки стремительно снижаются, и к 20-м числам января скидки составят 50%. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью «Газете.
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