Коллекционер Михаил Царев: Мы сохранили целое поколение искусства

В рамках проекта «Индустрия» коллекционер Михаил Царев рассказал «Снобу» о падении цен на русское искусство, произведениях великого немецкого художника Йозефа Бойса в своей коллекции и о том, почему он беспокоится за современную российскую арт-сцену.