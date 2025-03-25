ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске

Во время оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские военные распространяли пропагандистские газеты, которые писали, что эвакуированные в областной центр люди якобы голодают и живут в сараях, рассказала жительница села Александра.
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