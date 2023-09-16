Ванилла SU

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Сочетание традиций востока и последних стильных трендов: изучаем, какие образы выбирают турецкие невесты.

Сочетание традиций востока и последних стильных трендов: изучаем, какие образы выбирают турецкие невесты.

﻿﻿Эбру Шахин, Демет Оздемир, Гезде Тюркервосток всегда отличался приверженностью традициям. Многочисленные гости, старинные ритуалы, тщательная подготовка – все это непременные черты турецкой свадьбы.

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