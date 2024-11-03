Виталий Милонов прокомментировал требование вооружать охранников школ и детских садов

Депутат считает, что самое важное качество для сотрудников – знание основ рукопашного боя Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал утвержденные поправки Росстандарта в ГОСТ, согласно которым охранников школ и детских садов с 1 января 2025 года обяжут иметь наручники, бронежилеты и резиновые палки.